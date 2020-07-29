Суд вынес приговор сжегшему заживо человека москвичу

17:20
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Суд в столице приговорил к 17 годам колонии строгого режима москвича, который поджег незнакомого человека. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
37-летний Тимур Валиулин осужден за убийство, совершенное с особой жестокостью. По версии следствия, в августе 2019 года мужчина узнал, что его брата избили на улице Касимовской. После этого он купил на АЗС бензин и пришел во двор жилого дома.
Увидев там мужчину, Валиулин принял его за обидчика, облил бензином и поджег зажигалкой, после чего скрылся. Пострадавший получил до 95% ожогов тела, от которых умер в больнице.
В 2018 году Зюзинский суд столицы арестовал Романа Кулика, который поджег консьержку в служебном помещении жилого дома. По данным СК РФ, 38-летний мужчина, будучи пьяным, заблокировал креслом дверь комнаты, где находилась женщина, а затем устроил поджог.
Несмотря на высокую температуру и сильный дым, женщина выбила дверь и вышла. Она получила ожоги.
На допросе Кулик признался в содеянном. Он объяснил, что он разозлился на консьержку, поскольку та отказалась пустить его к любимой девушке.
"Московский патруль": возбуждено дело после попытки сожжения мужчины
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: