Подмосковные врачи спасли ребенка, проткнувшего себя подставкой для удочки

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Врачи Воскресенской районной больницы № 2 спасли ребенка, насквозь проткнувшего себе брюшную полость подставкой для удочки, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья.
Подросток возвращался с рыбалки на велосипеде, не справился с управлением и упал на подставку. Он поступил в медучреждение с ранением печени, двенадцатиперстной кишки. Стрела прошла в сантиметре от нижней полой вены, повреждение которой могло бы обернуться фатальными последствиями, подчеркнул главврач больницы Юрий Райхман. Операция завершена успешно, юношу выписали под амбулаторное наблюдение хирурга.
Ранее специалисты детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского вылечили трехлетнюю девочку с ожогами лица, нижней губы, рта и пищевода. По словам родителей, ребенок взял со стола чайник и сделал глоток прямо из носика. Первые три дня он не мог нормально глотать, так что кормление шло через зонд. Малышку выписали через 10 дней, ей назначили медикаментозное лечение и щадящую диету.
Хирурги больницы прооперировали кишечник девочки, родившейся с уникальными патологиями. Специалисты установили, что в двенадцатиперстной кишке ребенка образовалась плотная мембрана, создающая непроходимость. Кроме того, был найден незавершенный поворот кишечника. Врачи расправили эмбриональные тяжи, которые передавливали кишечник, и расположили кишку в правильном положении.
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