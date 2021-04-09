Американка отрезала ногти, которые отращивала с 1990 года

Фото: instagram.com/GUINNESSWORLDRECORDS
Жительница американского города Хьюстон Аянна Уильямс отрезала ногти, которые отращивала с 1990 года. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Такая особенность делала женщину мировой рекордсменкой. Однако в последнее время Уильямс стало трудно выполнять дела по дому и она решила избавиться от 7 метров 33 сантиметров ногтей.
"С ногтями или без них я все равно остаюсь королевой. Не мои ногти определяют, как мне выглядеть, а я определяю, как выглядеть моим ногтям", – сказала женщина.
Длина самого длинного ногтя на большом пальце женщины составляла 70 сантиметров. На маникюр у американки уходило около 20 часов и два полных флакона лака.
Теперь Уильямс намерена отрастить новые ногти, но не превышающие в длину 15 сантиметров. Старые же станут экспонатами музея в городе Орландо штата Флорида.
Ранее самой пожилой жительнице планеты японке Канэ Танаке исполнилось 117 лет и 260 дней. Долгожительницу внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Сама Канэ Танака сообщала, что рассчитывает дожить до 120 лет.
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