Американка отрезала ногти, которые отращивала с 1990 года

Фото: instagram.com/GUINNESSWORLDRECORDS

Жительница американского города Хьюстон Аянна Уильямс отрезала ногти, которые отращивала с 1990 года. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Такая особенность делала женщину мировой рекордсменкой. Однако в последнее время Уильямс стало трудно выполнять дела по дому и она решила избавиться от 7 метров 33 сантиметров ногтей.

"С ногтями или без них я все равно остаюсь королевой. Не мои ногти определяют, как мне выглядеть, а я определяю, как выглядеть моим ногтям", – сказала женщина.

Длина самого длинного ногтя на большом пальце женщины составляла 70 сантиметров. На маникюр у американки уходило около 20 часов и два полных флакона лака.

Теперь Уильямс намерена отрастить новые ногти, но не превышающие в длину 15 сантиметров. Старые же станут экспонатами музея в городе Орландо штата Флорида.

Ранее самой пожилой жительнице планеты японке Канэ Танаке исполнилось 117 лет и 260 дней. Долгожительницу внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Сама Канэ Танака сообщала, что рассчитывает дожить до 120 лет.

