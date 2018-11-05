Британец поставил рекорд, впервые обогнув Великобританию‍ вплавь

Фото: Снимок с видео news.sky.com

Росс Эджли попал в Книгу рекордов Гиннеса, став первым человеком, который смог проплыть вокруг Великобритании, передает Sky News.

Как сообщает телеканал, 33-летний британец 1 июня выплыл из города Маргит в графстве Кент, что в юго-восточной части Англии.

Заплыв спортсмена длился 155 дней. За это время Эджли преодолел расстояние в 1780 миль (около 2864 километров), при этом ни разу не выйдя на сушу. Иногда мужчина плыл до 12 часов в день. За время заплыва мужчина потерял около 500 тысяч калорий и съел более 500 бананов.

По словам рекордсмена, в пути ему приходилось нелегко. Он получил ожог от медузы, у него "отказывал" язык от соленой воды, болело плечо и натирал гидрокостюм. В награду за эти неприятности ему доводилось видеть закаты и восходы непередаваемой красоты.

По информации телеканал, Эджли был включен в Книгу рекордов Гиннеса 14 августа, на 74-м дню своего путешествия.

Международная ассоциация по плаванию в открытой воде сообщила, что это было самое долгое плавание в море.

Отмечается, что для спортсмена это третье попадание в Книгу рекордов Гиннеса. В феврале 2016 года он преодолел марафон, таща за собой автомобиль.

Два месяца спустя Эджли за 19 часов забрался на канате на высоту, равную высоте Эвереста.

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