Жительница Японии достигла рекорда долголетия

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Самой пожилой жительнице планеты японке Канэ Танаке исполнилось 117 лет и 260 дней. Долгожительницу уже внесли в Книгу рекордов Гиннеса, сообщает News.ru.

Сама Канэ Танака говорит, что рассчитывает дожить до 120 лет. Она родилась 2 января 1903 года, признается, что любит шоколад и газированные напитки.

Уточняется, что в Японии сейчас проживает более 80 тысяч человек старше ста лет, 88% из которых женщины.

В апреле сообщалось, что в России на начало текущего года насчитывалось 22 600 жителей старше 100 лет. Отмечалось, что лидерами по количеству долгожителей являются Москва, Санкт-Петербург, Астраханская и Московская области.

По данным специалистов Росстата, в сравнении с прошлым годом число долгожителей в стране увеличилось на 10%. Они уточнили, что если сравнивать показатели с последним десятилетием, то граждан в возрасте более 100 лет стало в три раза больше.