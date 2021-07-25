В ВОЗ спрогнозировали исчезновение трех видов рака в ближайшие десятилетия

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили уверенность в том, что человечеству по силам избавиться от трех видов рака, передает "Газета.ру".

Один из них – рак легких. Справиться с данной болезнью можно было бы за счет отказа от курения. По данным исследований относительно влияния никотина на здоровье, именно дым от табака обладает канцерогенными свойствами.

Рака печени и рака толстой кишки, считают специалисты, можно было бы избежать при отказе от употребления алкоголя. Спровоцировать болезнь может и гепатит В, от которого существует вакцина.

Также прививочная кампания уместна в борьбе с вирусом папилломы человека. Именно он провоцирует развитие онкологического заболевания шейки матки.

Ранее сообщалось, что в России начались клинические испытания радиофармпрепарата "Лютеций-177" для лечения онкологии. Это лекарство предназначено для борьбы с раком предстательной железы на поздней стадии.