В РФ начались клинические испытания радиофармпрепарата для лечения рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России начинаются клинические испытания радиофармпрепарата для лечения рака предстательной железы на поздней стадии, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

Он уточнил, что речь идет о препарате "Лютеций-177".

"Мы получили госзадание впервые. Следом мы выйдем на актиний", – приводит слова Каприна РИА Новости.

По его словам, рак предстательной железы, для лечения которого хотят применять данный препарат, прогрессирует быстро и дает метастазы.

Каприн подчеркнул, что страны, работающие над радиофармпрепаратами, рассчитывают получать многомиллиардную выручку. Он добавил, что РФ идет по пути создания собственных препаратов.

Ранее специалисты в области онкологии назвали 15 симптомов, которые могут указывать на развитие рака в организме. В число негативных факторов, которые нельзя игнорировать, вошли необъяснимая потеря веса, усталость, ночная потливость, потеря аппетита, хронический кашель, изменение размера и формы родинок и некоторые другие.