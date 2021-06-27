Онколог назвал самые агрессивные виды рака

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Существуют виды рака, которые достаточно плохо отвечают на лечение, они и являются наиболее агрессивными. Об этом рассказал врач-химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с Пятым каналом.

"В топ-5 попадут рак поджелудочной, различные саркомы, рак желчного пузыря, печени, а также рак желудка, хотя и он последнее время благодаря развитию технологий лечится довольно успешно", – сказал специалист.

По словам Базылева, развитие опухоли у каждого пациента происходит индивидуально. Поэтому при одном и том же виде рака у разных людей может быть неагрессивная и агрессивная форма.

Ранее специалисты в области онкологии назвали 15 симптомов, которые могут указывать на развитие рака в организме. В число негативных факторов, которые нельзя игнорировать, вошли необъяснимая потеря веса, усталость, ночная потливость, потеря аппетита, хронический кашель, изменение размера и формы родинок и некоторые другие.