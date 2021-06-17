Названы признаки незаметно развивающегося рака легких

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Рак легких, занимающий первое место по смертности от онкологических заболеваний, на ранних стадиях протекает бессимптомно, сообщает сайт "Комсомольской правды".
В материале говорится, что на поздних стадиях наиболее распространенным признаком является кашель. Если он не проходит несколько недель и ухудшается со временем, нужно насторожиться. Об этом симптоме сообщают около 75% пациентов.
Частые боли в груди, сопровождающиеся одышкой, также могут говорить о наличии онкологического заболевания. При частых инфекционных заболеваниях легких и появлении крови в мокроте необходимо обратиться к специалисту.
Считается, что чаще всего рак легких провоцирует курение, однако, согласно последним данным, до 25% пациентов никогда не курили. Спровоцировать заболевание может наследственность, вирус Эпштейн – Барр, вирус папилломы человека, вирусные гепатиты (B и C), загрязнение воздуха и окружающей среды и туберкулез.
Ранее врач-онколог Иван Карасев назвал 12 продуктов, снижающих риск возникновения злокачественных образований. В частности, вещества, содержащиеся в чесноке, могут предотвратить рак кожи, толстой кишки и легких.
Карасев отметил, что цельные злаки, зелень с темными листьями, виноград и зеленый чай содержат вещества, выводящие из организма канцерогены. Также для профилактики онкологии специалист посоветовал употреблять чернику, льняное семя, грибы, морские водоросли и цитрусовые.
"Доктор 24": ранние симптомы онкологических заболеваний
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