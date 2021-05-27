Онколог назвал продукты, защищающие от рака

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Врач-онколог, хирург Иван Карасев назвал 12 продуктов, снижающих риск возникновения злокачественных образований, сообщает "Вечерняя Москва".

По словам специалиста, вещества, содержащиеся в чесноке, могут предотвратить рак кожи, толстой кишки и легких. В капусте, в том числе цветной, брюссельской и брокколи, содержатся антиоксиданты, снижающие риск возникновения опухоли груди и других видов рака.

Карасев отметил, что цельные злаки, зелень с темными листьями, виноград и зеленый чай содержат вещества, выводящие из организма канцерогены.

"Томаты являются источником соединения под названием ликопин, которое помогает предотвратить рак простаты, молочной железы, легких и желудка", – пояснил онколог.

Также для профилактики онкологии специалист посоветовал употреблять чернику, льняное семя, грибы, морские водоросли и цитрусовые.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее рассказал, что симптомом рака пищевода может быть дисфагия – ощущение, когда что-то мешает глотать. По словам специалиста, признаком онкологического заболевания в этом случае становится быстрое прогрессирование нарушения глотания. Мясников отметил, что со временем у больного возникают трудности с проглатыванием жидкости.

