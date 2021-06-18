Врач-маммолог рассказала о причинах боли в груди у женщин

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Врач – онколог-маммолог Наталья Яковлева рассказала Москве 24, почему женщины могут ощущать боль в молочных железах, а также когда нужно срочно обращаться за медицинской помощью.

По ее словам, одной из причин могут быть предменструальный синдром или овуляция.

"В этот период циклически бывают боли в молочных железах. Повторяются они из месяца в месяц. Называется это масталгия, то есть боль в молочных железах", – пояснила специалист.

Иногда причиной болей в молочных железах может быть прием некоторых лекарственных препаратов, отметила Яковлева. При наступлении неприятных ощущений следует обратиться к лечащему врачу, объяснить жалобы и получить коррекцию лечения, порекомендовала она.





Наталья Яковлева врач – онколог-маммолог Одно из таких лекарств – это часто применяемые молодыми девушками и женщинами комбинированные оральные контрацептивы. Либо препараты антидепрессивного характера.

Кроме того, боль в груди может появиться из-за неправильно подобранного нижнего белья. По словам врача, плохой бюстгальтер вызывает нарушение крово- и лимфообращения в молочной железе, из-за чего появляется отек.

"Косточки бюстгальтера не должны сдавливать молочную железу. Планка должна находиться параллельно полу, она не должна подниматься к лопаткам и опускаться к пояснице. Бретели не должны врезаться в кожу надплечья", – добавила собеседница Москвы 24.

"Доктор 24": почему болит грудь

Еще одним фактором боли в груди врач назвала неправильную физическую нагрузку. Если она распределяется неравномерно или для своих тренировок женщина берет избыточный вес, то может перегрузить одну сторону тела. Это приведет к растяжению в мышцах плечевого пояса и грудной стенки, пояснила врач.

"Так как молочная железа находится на грудной стенке, то может казаться, что болит именно она", – отметила Яковлева.

Если женщина почувствовала уплотнения и нагрубание в груди или на белье есть нехарактерные выделения темного или красного цвета, то нужно срочно обращаться за помощью к специалисту, заявила маммолог.

"Причиной боли в молочных железах может также быть такое заболевание, как фиброзно-кистозная мастопатия. Как правило, это заболевание беспокоит женщин молодого возраста", – добавила она.





Наталья Яковлева врач – онколог-маммолог Если болит одна молочная железа и в ней уплотнение, это тоже повод немедленно обратиться к врачу-маммологу или онкологу для проведения обследования, чтобы исключить рак молочной железы.

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