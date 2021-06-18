Врач-маммолог рассказала о причинах боли в груди у женщин

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Врач – онколог-маммолог Наталья Яковлева рассказала Москве 24, почему женщины могут ощущать боль в молочных железах, а также когда нужно срочно обращаться за медицинской помощью.
По ее словам, одной из причин могут быть предменструальный синдром или овуляция.
"В этот период циклически бывают боли в молочных железах. Повторяются они из месяца в месяц. Называется это масталгия, то есть боль в молочных железах", – пояснила специалист.
Иногда причиной болей в молочных железах может быть прием некоторых лекарственных препаратов, отметила Яковлева. При наступлении неприятных ощущений следует обратиться к лечащему врачу, объяснить жалобы и получить коррекцию лечения, порекомендовала она.
Кроме того, боль в груди может появиться из-за неправильно подобранного нижнего белья. По словам врача, плохой бюстгальтер вызывает нарушение крово- и лимфообращения в молочной железе, из-за чего появляется отек.
"Косточки бюстгальтера не должны сдавливать молочную железу. Планка должна находиться параллельно полу, она не должна подниматься к лопаткам и опускаться к пояснице. Бретели не должны врезаться в кожу надплечья", – добавила собеседница Москвы 24.
"Доктор 24": почему болит грудь
Еще одним фактором боли в груди врач назвала неправильную физическую нагрузку. Если она распределяется неравномерно или для своих тренировок женщина берет избыточный вес, то может перегрузить одну сторону тела. Это приведет к растяжению в мышцах плечевого пояса и грудной стенки, пояснила врач.
"Так как молочная железа находится на грудной стенке, то может казаться, что болит именно она", – отметила Яковлева.
Если женщина почувствовала уплотнения и нагрубание в груди или на белье есть нехарактерные выделения темного или красного цвета, то нужно срочно обращаться за помощью к специалисту, заявила маммолог.
"Причиной боли в молочных железах может также быть такое заболевание, как фиброзно-кистозная мастопатия. Как правило, это заболевание беспокоит женщин молодого возраста", – добавила она.
Ранее врач Даниил Щепеляев рассказал, как определить рак груди на ранней стадии. Для этого необходимо раз в неделю проводить самоощупывание молочных желез. Специалист объяснил, что онкология обычно возникает из-за генетики, а также общего состояния организма.
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