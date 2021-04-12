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Общество

16:42

Врач назвал способ обнаружить рак груди на ранней стадии

медицина общество

Фото: depositphotos/karelnoppe

Чтобы обнаружить рак груди на ранней стадии, надо раз в неделю проводить "самоощупывание", сообщает Nation News со ссылкой на врача – аллерголога-онкоиммунолога Даниила Щепеляева.

По его словам, к соответствующему специалисту следует незамедлительно обратиться, если в районе молочной железы есть небольшие узелки.

Специалист объяснил, что рак молочной железы возникает из-за генетики, а также общего состояния организма. В этом случае роль играют гормональный дисбаланс, перестройка эндокринной и иммунной систем.

Онколог и хирург Иван Карасев ранее рассказал, какие симптомы указывают на предраковое состояние органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Для диагностики специалист советовал обратить внимание на изменение стула, потерю веса, боли и вздутие живота, изжогу, отрыжку и нетипичные выделения – вплоть до следов крови.

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