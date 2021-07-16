Акцент в лечении онкозаболеваний сместился на амбулаторное ведение пациентов – Румянцев

Фото: Ольга Макарова
Реализация программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" позволила эффективно лечить рак в России не только в стационарах, но и на дому и во время приемов у специалистов. Об этом главный детский онколог-гематолог, президент центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев заявил на всероссийском форуме "Здоровье нации – основа процветания России".
"Основные средства федеральной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями направлены на амбулаторное ведение пациентов. Благодаря этому 600 тысяч человек, у которых выявляется рак в России, могут в полном объеме получать бесплатное лекарственное лечение на дому", – отметил главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев.
Он подчеркнул, что для успешного амбулаторного лечения онкобольных важно в разы повысить эффективность социальной службы. По его словам, на дому врач не может на постоянной основе наблюдать за пациентом, поэтому больным требуется социальное сопровождение.
Ранее доктор Румянцев поделился мнением, что развитие программы диспансеризации в Москве в сторону ее персонализации будет иметь двойной эффект: увеличит доступ населения к современным методам диагностики и позволит выяснить, в каком направлении необходимо двигаться столичному здравоохранению. Академик РАН подчеркнул, что все исследования и анализы, которые входят в состав диспансеризации, должны быть бесплатными.
Кроме того, Румянцев призвал россиян внимательнее относиться к своему здоровью. По его словам, статистика Роспотребнадзора, согласно которой почти половина россиян ведет нездоровый образ жизни, вызывает тревогу.
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