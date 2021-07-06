Доктор Румянцев: диспансеризация после COVID-19 поможет избежать опасных заболеваний

Фото: Алена Бжахова
Диспансеризация для переболевших COVID-19 поможет выявить опасные заболевания, которые вызываются постковидным синдромом. Такой комментарий старту программы углубленной диспансеризации в России дал главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.
"Отдаленные результаты коронавируса сказываются очень серьезно. Коронавирусная инфекция опасна не только сама по себе, она приводит и к другим заболеваниям, в частности велик риск возникновения тромботических заболеваний. Поэтому в диспансеризацию для перенесших COVID-19, помимо стандартных исследований крови, добавлен анализ на определение концентрации D-димера в крови. Он помогает выявлять признаки тромбообразования", – подчеркнул доктор Румянцев.
Академик РАН также отметил, что осенью 2020 года ВОЗ добавила в классификатор болезней человека постковидный синдром как форму заболевания, поражающего много органов и систем, но самым главным является поражение мозга. Последствия этого синдрома и нарушения обоняния могут наблюдаться на протяжении полугода, а у некоторых пациентов даже дольше, обратил внимание доктор.
В рамках программы углубленной диспансеризации, которая стартовала в России с 1 июля 2021 года, пациентам будет предоставлен комплекс обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. Пройти их можно за один день. По результатам врачи смогут определить риски и признаки развития хронических заболеваний, а при необходимости пациенту окажут необходимое лечение и назначат медицинскую реабилитацию.
Диспансеризация проходит в два этапа. В первый из них входят семь исследований – общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием терапевта.
Ранее Румянцев заявил, что для развития медицинской реабилитации в России необходимо включить ее в систему обязательного медицинского страхования и организовать систему подготовки профильных кадров. Академик РАН обратил внимание, что в стране не проработана в полной мере система подготовки кадров, занятых в реабилитационном процессе, а также отсутствует восстановление второго этапа, в рамках которого пациенты должны долечиваться после основных заболеваний.
В России запустят программу медицинской реабилитации после коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: