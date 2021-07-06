Доктор Румянцев: диспансеризация после COVID-19 поможет избежать опасных заболеваний

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Диспансеризация для переболевших COVID-19 поможет выявить опасные заболевания, которые вызываются постковидным синдромом. Такой комментарий старту программы углубленной диспансеризации в России дал главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

"Отдаленные результаты коронавируса сказываются очень серьезно. Коронавирусная инфекция опасна не только сама по себе, она приводит и к другим заболеваниям, в частности велик риск возникновения тромботических заболеваний. Поэтому в диспансеризацию для перенесших COVID-19, помимо стандартных исследований крови, добавлен анализ на определение концентрации D-димера в крови. Он помогает выявлять признаки тромбообразования", – подчеркнул доктор Румянцев.

Академик РАН также отметил, что осенью 2020 года ВОЗ добавила в классификатор болезней человека постковидный синдром как форму заболевания, поражающего много органов и систем, но самым главным является поражение мозга. Последствия этого синдрома и нарушения обоняния могут наблюдаться на протяжении полугода, а у некоторых пациентов даже дольше, обратил внимание доктор.

В рамках программы углубленной диспансеризации, которая стартовала в России с 1 июля 2021 года, пациентам будет предоставлен комплекс обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. Пройти их можно за один день. По результатам врачи смогут определить риски и признаки развития хронических заболеваний, а при необходимости пациенту окажут необходимое лечение и назначат медицинскую реабилитацию.

Диспансеризация проходит в два этапа. В первый из них входят семь исследований – общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием терапевта.

Ранее Румянцев заявил, что для развития медицинской реабилитации в России необходимо включить ее в систему обязательного медицинского страхования и организовать систему подготовки профильных кадров. Академик РАН обратил внимание, что в стране не проработана в полной мере система подготовки кадров, занятых в реабилитационном процессе, а также отсутствует восстановление второго этапа, в рамках которого пациенты должны долечиваться после основных заболеваний.

