Доктор Румянцев предложил украсить фасад РДКБ рисунком, посвященным врачам

Фото: Ольга Макарова

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев предложил украсить стену Российской детской клинической больницы (РДКБ) ярким рисунком. Рисунок, по мнению доктора, станет выражением благодарности врачам, ежеминутно спасающим человеческие жизни.

"Недавно мы отмечали День медика, и все благодарили врачей за их самоотверженный труд. Рисунок на стене РДКБ мог бы стать ежедневным напоминанием о том, насколько важную роль играют врачи в нашей жизни. Внешнее убранство РДКБ, крупнейшего в России многопрофильного центра, где появилось первое в стране отделение детской гематологии, должно соответствовать ее масштабу и значимости", – подчеркнул доктор Румянцев.

Академик надеется, что изображение на здании не станет простой формальностью, а будет дарить положительные эмоции, ведь правильный психологический настрой – это важная часть процесса выздоровления.

Румянцев также отметил, что расположенный рядом с РДКБ центр им. Д. Рогачева создан, по сути, по детскому рисунку и при этом входит в 50 самых красивых больниц Европы. Клинике также удалось достичь одного из лучших в мире результатов по числу выздоровлений: с помощью передовых разработок ученых центра с раком справляются 90% пациентов, подчеркнул академик.

Российская детская клиническая больница построена в 1985 году. В 30 специализированных отделениях оказывают помощь более чем 18 тысячам детей в год из всех регионов страны и проводят свыше 7 тысяч операций.

Ранее доктор Румянцев заявил, что для развития медицинской реабилитации в России необходимо включить ее в систему обязательного медицинского страхования и организовать систему подготовки профильных кадров. Он обратил внимание, что в стране не проработана в полной мере система подготовки кадров, занятых в реабилитационном процессе, а также отсутствует восстановление второго этапа, в рамках которого пациенты должны долечиваться после основных заболеваний.

