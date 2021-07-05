Доктор Румянцев предложил украсить фасад РДКБ рисунком, посвященным врачам

Фото: Ольга Макарова
Главный детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев предложил украсить стену Российской детской клинической больницы (РДКБ) ярким рисунком. Рисунок, по мнению доктора, станет выражением благодарности врачам, ежеминутно спасающим человеческие жизни.
"Недавно мы отмечали День медика, и все благодарили врачей за их самоотверженный труд. Рисунок на стене РДКБ мог бы стать ежедневным напоминанием о том, насколько важную роль играют врачи в нашей жизни. Внешнее убранство РДКБ, крупнейшего в России многопрофильного центра, где появилось первое в стране отделение детской гематологии, должно соответствовать ее масштабу и значимости", – подчеркнул доктор Румянцев.
Академик надеется, что изображение на здании не станет простой формальностью, а будет дарить положительные эмоции, ведь правильный психологический настрой – это важная часть процесса выздоровления.
Румянцев также отметил, что расположенный рядом с РДКБ центр им. Д. Рогачева создан, по сути, по детскому рисунку и при этом входит в 50 самых красивых больниц Европы. Клинике также удалось достичь одного из лучших в мире результатов по числу выздоровлений: с помощью передовых разработок ученых центра с раком справляются 90% пациентов, подчеркнул академик.
Российская детская клиническая больница построена в 1985 году. В 30 специализированных отделениях оказывают помощь более чем 18 тысячам детей в год из всех регионов страны и проводят свыше 7 тысяч операций.
Ранее доктор Румянцев заявил, что для развития медицинской реабилитации в России необходимо включить ее в систему обязательного медицинского страхования и организовать систему подготовки профильных кадров. Он обратил внимание, что в стране не проработана в полной мере система подготовки кадров, занятых в реабилитационном процессе, а также отсутствует восстановление второго этапа, в рамках которого пациенты должны долечиваться после основных заболеваний.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: