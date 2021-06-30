Румянцев: медицинская реабилитация должна стать одной из постоянных целевых программ

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В России необходим системный подход в программе медицинской реабилитации, а также ее регулярное финансирование. Такое мнение высказал главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев, комментируя выступление Владимира Путина в ходе прямой линии.

"Президент заявил о том, что в систему медицинской реабилитации будут вложены серьезные деньги и уже заключены контракты на приобретение необходимого оборудования. Это можно только приветствовать. Однако Владимир Владимирович признал: реабилитации в России как фактора восстановления после перенесенных заболеваний сегодня фактически нет. Восстановительная медицина должна стать одной из постоянных целевых программ, средства на которые должны выделяться на регулярной основе", – подчеркнул Румянцев.

Ранее Румянцев заявил, что расходы федерального бюджета на здравоохранение необходимо увеличить с 3,8 до 7,7% от ВВП, а дополнительные средства направить на обновление и технологическое оснащение медучреждений, укрепление кадрового потенциала, развитие медицинской науки и обеспечение населения бесплатными лекарствами.

Он выразил мнение, что к 2024 году это позволит увеличить расходы на здравоохранение до 7,7% от ВВП и сравняться со странами Западной Европы. В этом году в России планируется потратить на медицину 4,428 триллиона рублей.

Обеспечить дополнительные расходы он предлагает за счет золотовалютных резервов России, объем которых составляет 40% от ВВП и, согласно оценке специалистов, является избыточным.

