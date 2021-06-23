Доктор Румянцев: перенесшим коронавирус также необходимо прививаться

Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ имени Д. Рогачева
Главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, академик РАН, основатель Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев заявил, что вакцинация по-прежнему остается единственным эффективным способом защиты от коронавируса.
"Другого пути защититься от коронавируса, кроме вакцинации, не существует. Особенно это важно в свете появления новых штаммов COVID-19, в частности недавно зафиксированной версии "Дельта Плюс" "индийского" штамма. Получившие прививку могут заболеть, но перенесут заболевание в более легкой форме и не получат осложнений", – заявил Румянцев.
Он отметил, что у порядка 95% прошедших два этапа вакцинации формируется иммунный ответ, который говорит о достаточном уровне антител. Доктор добавил, что обычно антитела защищают от инфекции в течение минимум шести месяцев, после чего нужно ревакцинироваться.
Ранее Румянцев рассказал, что Москва достойно встречает вызовы, связанные с COVID-19. По его словам, Москва имеет комплексную программу реорганизации систем поликлиник. Румянцев также обратил внимание на четко выстроенную в городе онкологическую помощь.
Врач напомнил, что городом были организованы новые клиники и амбулаторные центры на базе Морозовской детской больницы и Научно-практический центр имени В. Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцеве.
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