Доктор Румянцев: Москва достойно встречает вызовы, которые поставил перед нами COVID-19

Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева

Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев рассказал, что Москва достойно встречает вызовы, связанные с COVID-19.



"Москва достойно встречает вызовы, которые поставил перед нами COVID-19. Столичная медицина движется в правильном направлении. Ведется полное обновление парка медицинского оборудования, строятся и реконструируются больницы, поликлиники, развивается программа диспансеризации населения, идет активная цифровизация оценки состояния здоровья москвичей, в частности, массово вводится электронная медицинская карта. Все эти меры, несомненно, позволят вывести здравоохранение в Москве на новый уровень в ближайшие годы", – подчеркнул Румянцев.

По его словам, Москва имеет комплексную программу реорганизации систем поликлиник. Румянцев также обратил внимание на четко выстроенную в городе онкологическую помощь.

Врач напомнил, что городом были организованы новые клиники и амбулаторные центры на базе Морозовской детской больницы и Научно-практический центр имени В. Ф. Войно-Ясенецкого в Солнцеве.

Ранее Румянцев выразил мнение, что донорство крови должно быть безвозмездным. При этом необходимо расширить спектр бесплатных анализов, чтобы повысить общий уровень здоровья населения. Доктор назвал оплату донорства одной из его проблем.

По его словам, если все будут сдавать кровь за деньги, то стоимость препаратов крови резко возрастет. В связи с этим он призывает граждан становиться донорами безвозмездно. В качестве примера он привел работу Центра имени Рогачева, куда ежегодно сдавать кровь приходят 10 тысяч человек, не ожидая при этом ничего взамен.

