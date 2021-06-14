Доктор Румянцев призывал расширить спектр бесплатных анализов

Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

Главный детский онколог-гематолог, член президиума РАН, президент Центра имени Рогачева Александр Румянцев считает, что донорство должно быть безвозмездным. При этом необходимо расширить спектр бесплатных анализов, чтобы повысить общий уровень здоровья населения.

"Необходимо расширить перечень бесплатных анализов, доступных по ОМС. Это сыграет огромную роль в повышении качества жизни. Анализы позволят укрепить общий уровень здоровья, и дадут донорам понимание: может он сдать кровь или нет. Как следствие, сами продукты донорства станут более качественными", – пояснил он.

Румянцев назвал оплату донорства одной из его проблем. По его словам, если все будут сдавать кровь за деньги, то стоимость препаратов крови резко возрастет. В связи с этим он призывает граждан становиться донорами безвозмездно. В качестве примера он привел работу Центра имени Рогачева, куда ежегодно сдавать кровь приходят 10 тысяч человек, не ожидая при этом ничего взамен.

Врач подчеркнул, что сдавать кровь безопасно, так как при кровосдаче забирают не больше полулитра крови, что позволяет организму достаточно быстро восстановиться. Он отметил, что донорская кровь используется при хирургических операциях, во время спасения людей от ЧС, а также различных болезнях.

Румянцев также отметил важность донорства стволовых клеток. Он объяснил, что они нужны для образования других клеток организма, однако подходят они только при соответствии определенных антигенов. В связи с этим важно, чтобы донорами стали как можно больше людей, заключил он.

Ранее стало известно, что ежегодно в Москве в донорских акциях принимают участие три тысячи волонтеров. Стать участником движения может каждый, даже тот, кто по каким-то причинам не может сдавать кровь.

Только за прошлый год московские волонтеры сдали более 135 литров крови, а с начала этого года еще около 90 литров.

