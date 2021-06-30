Академик Румянцев предложил удвоить бюджет на здравоохранение

Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева

Расходы федерального бюджета на здравоохранение необходимо увеличить с 3,8 до 7,7% от ВВП, а дополнительные средства направить на обновление и технологическое оснащение медучреждений, укрепление кадрового потенциала, развитие медицинской науки и обеспечение населения бесплатными лекарствами. Таким мнением поделился главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, академик РАН Александр Румянцев в беседе с "Российской газетой".

"Вывести здравоохранение на новый уровень можно, только если радикально увеличивать расходы на систему здравоохранения в России: дополнительно каждый год добавлять в бюджет на медицину не менее 520 миллиардов рублей", – сказал он.

Румянцев полагает, что к 2024 году это позволит увеличить расходы на здравоохранение до 7,7% от ВВП и сравняться со странами Западной Европы. В этом году в России планируется потратить на медицину 4,428 триллиона рублей.

Обеспечить дополнительные расходы он предлагает за счет золотовалютных резервов России, объем которых составляет 40% от ВВП и, согласно оценке специалистов Высшей школы организации и управления здравоохранением, является избыточным.

Большую часть этих средств, по мнению академика, необходимо использовать для повышения зарплат медработников. Минимальная зарплата врачей должна составлять четыре МРОТ, медсестер – два, а врачи-педагоги должны получать две зарплаты: за преподавательскую и медицинскую деятельность.

Еще 30% он предлагает использовать для закупки лекарств для амбулаторных пациентов, а также для обеспечения детей бесплатными лекарствами. Оставшиеся деньги необходимо направить на финансирование дополнительных целевых программ, в числе которых программа повышения квалификации медицинских работников, а также программа санаторно-курортного лечения пенсионеров по бесплатным путевкам.

Ранее Румянцев заявил, что развитие программы диспансеризации в Москве в сторону ее персонализации будет иметь двойной эффект: увеличит доступ населения к современным методам диагностики и позволит выяснить, в каком направлении необходимо двигаться столичному здравоохранению.

Он подчеркнул, что все исследования и анализы, которые входят в состав диспансеризации, должны быть бесплатными, кроме того, существующий перечень анализов можно и нужно расширить. Их результаты помогут врачам дать рекомендации пациенту по исправлению тех или иных недостатков в образе жизни, а также укажут на симптомы возможных заболеваний.

