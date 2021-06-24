Денис Проценко поддержал выдвижение доктора Румянцева в Госдуму

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Главный анестезиолог-реаниматолог департамента здравоохранения Москвы Денис Проценко призвал поддержать главного детского онколога-гематолога, академика РАН, основателя Центра им. Рогачева Александра Румянцева в его намерении баллотироваться в Госдуму на выборах в этом году. Соответствующее обращение опубликовано в Instagram.

"Александр Григорьевич Румянцев – человек, который в корне изменил детскую онкологию и гематологию в нашей стране, добился невероятных результатов по снижению летальности онкологических детей (до 91,3 %), выстроил систему оказания помощи детям на федеральном уровне. Я уверен, что в случае своего избрания в Государственную думу он сумеет внести изменения в современную систему здравоохранения, которые, кроме него, наверное, мало кто может сделать", – отметил Проценко.

Проценко и Румянцев знакомы много лет и работают над совместными научными проектами. Главврач больницы в Коммунарке призвал поддержать доктора Румянцева на выборах в Госдуму, назвав его учителем и наставником многих врачей.

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