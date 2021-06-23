Петр Толстой: члены "Единой России" должны вести честный диалог с избирателями

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Ключевой задачей членов "Единой России" остается прямой диалог с избирателями и решение проблем, о которых говорят люди. Об этом заявил секретарь московского регионального отделения партии Петр Толстой на открытии штаба общественной поддержки ЕР.

"Накануне голосования молчание и скромность зачастую ведут к искажению нашей работы. Мы хотели бы донести до людей все – и наши ошибки, и то, что удалось сделать. У нас принято ругать власть. Но мы все москвичи, живем в одном городе и понимаем, что сегодня, в период пандемии, необходимо принимать серьезные решения", – отметил Толстой.

По его словам, штаб станет центральной дискуссионной площадкой Москвы – именно там партийные кандидаты и уже действующие депутаты смогут решать разноплановые задачи, которые ставят перед ними горожане. Кроме того, сами москвичи смогут получить разъяснения о предпринятых властями шагах по развитию столицы.

Секретарь МГРО ЕР добавил, что штаб общественной поддержки, помимо всего прочего, станет точкой кипения для московской молодежи. Там планируют организовывать встречи молодых людей и популярных горожан, проводить работу с юными общественниками.

На церемонии открытия Толстой вручил партийные билеты новым членам "Единой России" – тележурналисту Тимофею Баженову и ректору РХТУ им. Менделеева Александру Мажуге.

"Партийный билет накладывает на кандидата одно важное обязательство – честно отвечать на вопросы людей и не давать невыполнимых обещаний. Именно так "Единая Россия" выигрывала предыдущие избирательные кампании, и именно так мы рассчитываем завоевать доверие людей на нынешних выборах", – подчеркнул Толстой.

Ранее общефедеральную часть списка "Единой России" на выборы депутатов Госдумы в сентябре представил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак. В него вошли уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, министр обороны Сергей Шойгу, главный врач Городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и глава МИД РФ Сергей Лавров.