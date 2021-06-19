Кузнецова, Шойгу, Проценко, Шмелева, Лавров вошли в общефедеральный список "Единой России"

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Общефедеральную часть списка "Единой России" на выборы депутатов Госдумы в сентябре представил секретарь генсовета единоросов Андрей Турчак. В него вошли уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, министр обороны Сергей Шойгу, главный врач Городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелева и глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Зачитывается общефедеральная часть нашего списка: Шойгу Сергей Кужугетович, Лавров Сергей Викторович, Проценко Денис Николаевич, Шмелева Елена Владимировна, Кузнецова Анна Юрьевна", – сообщил Турчак.
Ранее на юбилейный предвыборный съезд партии "Единая Россия" прибыл президент РФ Владимир Путин.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин подготовил значимое содержательное выступление.
Выборы депутатов Госдумы назначены на 19 сентября 2021 года. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование будет проводиться в течение трех дней.
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