Путин назначил выборы в Госдуму на 19 сентября 2021 года

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Выборы в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования состоятся 19 сентября 2021 года. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

"Назначить выборы депутатов Государственной думы нового созыва на 19 сентября 2021 года. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования", – сказано в тексте документа.

Ранее Путин заявил, что предстоящие сентябрьские выборы в России являются чрезвычайно важным политическим событием, которое требует предельно четкой организации.

По словам президента, властям предстоит проработать "большой комплекс вопросов", чтобы помочь избиркомам организовать работу в сентябре должным образом.

Также глава государства сообщал, что голосование должно быть прозрачным, а кандидатам следует честно конкурировать, уважая друг друга и избегая пустословия и популизма.

