Доктор Румянцев: развитие диспансеризации позволит улучшить диагностику здоровья москвичей

Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ имени Рогачева
Развитие программы диспансеризации в Москве в сторону ее персонализации будет иметь двойной эффект: увеличит доступ населения к современным методам диагностики и позволит выяснить, в каком направлении необходимо двигаться столичному здравоохранению. Такое мнение высказал главный детский онколог-гематолог, академик РАН, Александр Румянцев.
"Москва делает совершенно правильный шаг, расширяя программу диспансеризации и делая ее персонализированной. С одной стороны, каждый человек будет точно знать о том, что ему необходимо поправить в своем здоровье. С другой стороны, здравоохранение может на основании итогов диспансеризации спланировать или скорректировать бюджет, сколько, к примеру, нужно аппаратов для исследования крови", – заявил доктор Румянцев.
Основатель Центра имени Рогачева подчеркнул, что все исследования и анализы, которые входят в состав диспансеризации, должны быть бесплатными. Более того, по мнению Румянцева, перечень анализов можно и нужно расширить. Их результаты помогут врачам дать рекомендации пациенту по исправлению тех или иных недостатков в образе жизни, а также укажут на симптомы возможных заболеваний. Персонализация программ диспансеризации в итоге благотворным образом скажется на каждом москвиче, улучшит качество его жизни, убежден главный детский онколог-гематолог.
Румянцев привел пример Японии, которая ввела для жителей, пострадавших от ядерной бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки, ежегодный двухразовый осмотр. Это позволило выявить и своевременно вылечить заболевания, а продолжительность жизни группы населения, которые проходили постоянные профилактические осмотры, стала выше, чем у остального населения Японии, добавил врач.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что объемы диспансеризации населения, приостановленной в РФ в период пандемии коронавируса, необходимо увеличить в 2021 году. По его словам, важно, чтобы ранняя выявляемость заболеваний позволила обеспечить более эффективное лечение.
Мурашко призвал нарастить объемы диспансеризации населения
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