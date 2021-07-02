Медицинская реабилитация должна войти в состав ОМС – доктор Румянцев

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Для развития медицинской реабилитации в России необходимо включить ее в систему обязательного медицинского страхования и организовать систему подготовки профильных кадров. В этом убежден главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.
"Тарифы в системе обязательного медицинского страхования формируются по номенклатуре болезни, но не в рамках междисциплинарных технологий. Поэтому реабилитация должна быть выделена в отдельную строку и решаться так же, как было ранее с паллиативной медициной. Реабилитация должна войти в состав обязательного медицинского страхования", – сказал он.
Румянцев обратил внимание, что в стране не проработана в полной мере система подготовки кадров, занятых в реабилитационном процессе, а также отсутствует восстановление второго этапа, в рамках которого пациенты должны долечиваться после основных заболеваний.
Специалист также указал на разрушение системы санаторно-курортного лечения россиян. Одновременно с этим содержание законов, регламентирующих реабилитацию, не соответствуют ее новым задачам.
Во время выступления на площадке партии "Единая Россия" главный специалист по реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова подчеркнула, что важно закрепить понятие медицинской реабилитации как направления, воздействующего не на болезнь, а на жизнедеятельность человека. Таким образом, акцент сместится на качество жизни пациента.
Иванова выразила уверенность, что нужно легализовать в России Международную классификацию функционирования, на которой настаивает Всемирная организация здравоохранения.
В ходе прямой линии Владимир Путин подчеркнул, что власти будут вкладывать серьезные деньги в создание системы реабилитации после коронавируса, в планах приобретение необходимого оборудования.
Ранее Румянцев заявлял, что медицинская реабилитация должна стать одной из постоянных целевых программ в России. В то же время от напомнил слова президента РФ о том, что в настоящее время программа восстановления после перенесенных заболеваний в стране отсутствует.
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