Доктор Румянцев готов реализовывать предложенную Путиным программу медреабилитаци

Фото: Ольга Макарова

Академик РАН, глава Центра имени Рогачева Александр Румянцев заявил, что медицинская реабилитация служит важнейшей частью здравоохранения, а ее развитие улучшит качество жизни россиян. Так главный детский онкогематолог страны прокомментировал выступление Владимира Путина на XX съезде "Единой России".



"Владимир Путин нацелил партию "Единая Россия" и руководителей страны на развитие реабилитации граждан. Хочу напомнить, что реабилитация, наряду с профилактикой и лечением, является неотъемлемой частью врачебной профессии. Мы в Центре имени Рогачева уделяем реабилитации особое внимание и готовы участвовать в разработке такой программы для всей страны. Только подходя к здоровью человека комплексно, мы можем добиться заметного улучшения качества жизни", – сказал Румянцев.



Путин назвал укрепление здравоохранения важнейшим приоритетом развития страны и обратил внимание единороссов на необходимость качественного развития системы медицинской реабилитации. Президент призвал уже в текущем году запустить специальную общероссийскую программу сроком до 2026 года и выделить на ее реализацию не менее 100 миллиардов рублей.



По его словам, последствия COVID-19 для организма до сих пор не изучены. Реабилитация должна помочь восстановиться людям, перенесшим коронавирус. Путин при этом призвал граждан активнее вакцинироваться.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, при каких заболеваниях можно и нельзя прививаться "Спутником V". Он подчеркнул, что страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С, онкозаболеваниями в ремиссии вакцинироваться можно.

