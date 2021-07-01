Главврач ГКБ им Виноградова поддержала идею Румянцева об удвоении бюджета на медицину

Фото: пресс-служба НМИЦ ДГОИ имени Рогачева

Депутат Мосгордумы, главный врач Городской клинической больницы им. В. В. Виноградова Ольга Шарапова поддержала предложение об удвоении бюджета на здравоохранение в России. Его ранее высказал главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, академик РАН, основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев.

По мнению Шараповой, дополнительное финансирование медицины и льготы для медиков позволят решить проблему с кадровым составом в медучреждениях.

"Как главный врач крупного медицинского учреждения я могу только приветствовать предложение Александра Григорьевича Румянцева об увеличении зарплат врачам. Медицинские работники находятся на страже здоровья людей, отдают все силы, помогая пациентам справиться с болезнями. Их труд должен не только цениться обществом, но и достойно оплачиваться. Особенно это касается молодых специалистов. Только так мы сможем удержать квалифицированных сотрудников", – заявляет Ольга Шарапова.

Сам же доктор Румянцев считает, что увеличение расходов на медицину поможет преодолеть катастрофическое снижение уровня жизни и сокращение численности населения России. По словам академика РАН, необходимо довести бюджет на здравоохранение до 5% от ВВП к 2024 году, дополнительно выделяя каждый год не менее 520 миллиардов рублей. В перспективе этот бюджет должен достигнуть 7,7% от ВВП, из которых Румянцев предлагает направить 60% на подготовку и оплату труда медицинских работников, 30% – на закупку лекарственных препаратов и 10% – на финансирование дополнительных целевых программ.

По инициативе Ольги Шараповой уже разработаны одни из ключевых федеральных целевых программ для защиты материнства и детства – "Безопасное материнство", "Дети России", "Мать и дитя", мероприятия приоритетного национального проекта "Здоровье", в том числе программы "Родовой сертификат" и "Скрининг новорожденных на наследственную патологию".

Ранее доктор Румянцев поделился мнением, что развитие программы диспансеризации в Москве в сторону ее персонализации будет иметь двойной эффект: увеличит доступ населения к современным методам диагностики и позволит выяснить, в каком направлении необходимо двигаться столичному здравоохранению. Академик РАН подчеркнул, что все исследования и анализы, которые входят в состав диспансеризации, должны быть бесплатными.

