В ОП предложили повысить стипендии студентам до прожиточного минимума

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев предложил повысить стипендии студентам до прожиточного минимума за счет средств федерального бюджета, сообщает РИА Новости.

Эту идею планируется вынести на общественные обсуждения. По словам Нифантьева, важно, чтобы будущие специалисты имели возможность покупать самое необходимое, пока не получат высшее образование и не приступят к профессиональной деятельности.

"Это хоть и немалые средства, но уверен, что можно выделить их из бюджета, расценивая как выгодную инвестицию государства в развитие экономики, науки, культуры, а также в обеспечение национальной безопасности. Мы должны вырастить настоящих профессионалов, они – основа нашей стабильности", – сказал он.

Общественник подчеркнул, что государство многое делает для повышения качества образования, давая студентам возможности проявить себя в процессе обучения и во время стажировок. Он напомнил, что некоторые вузы сами выплачивают студентам достойные стипендии, однако, по его словам, это скорее исключение.

В апреле Сергей Собянин подписал постановление, в котором говорится об увеличении стипендии москвичам, проходящим дополнительное профессиональное обучение.

Размер стипендии женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, и гражданам в возрасте 50 лет и старше, являющимся участниками программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, будет увеличен на 5,5% и составит 12 792 рубля в месяц.