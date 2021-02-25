Москвичи старшего поколения смогут освоить новую профессию в центре "Моя карьера"

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Центр занятости "Моя карьера" запускает программу "Сиделка. Помощник по уходу", рассчитанную на москвичей от 50 лет и старше, которые хотели бы изучить новую профессию. Об этом говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках программы специалисты поделятся своими знаниями и навыками по уходу за людьми с ограниченными возможностями здоровья. Также всем участникам расскажут как правильно помогать и общаться с подопечными и не допустить эмоционального выгорания.

"Уход за людьми очень непростой и кропотливый труд. Квалифицированный помощник – это прежде всего милосердный и терпеливый человек. В центре "Моя карьера" мы хотим помочь людям лучше познакомиться с профессией, развить свои навыки, сберечь силы и моральный настрой", – рассказала директор центра занятости "Моя карьера" Ирина Швец.

Она дополнила, что одной из целей курса стало изменение восприятия профессии сиделки в социуме и повышение ценности людей, которые занимаются этим делом.

Обучение начнется 12 марта на площадке центра "Моя карьера". Курс будет длиться три месяца. После окончания программы участники получат диплом о профессиональной переподготовке государственного образца.

Ранее сообщалось, что "Моя карьера" предложит москвичам рабочие места на спортивных объектах. Новые вакансии появились благодаря возобновлению футбольного сезона.