Центр "Моя карьера" объявляет набор на бесплатный онлайн-курс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В центре занятости "Моя карьера" стартует новый набор на бесплатный онлайн-курс "Школа подготовки нянь". Участникам расскажут о психологических особенностях детей разного возраста, познакомят с популярными развивающими методиками и играми. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Онлайн-занятия стартуют 16 февраля, они будут проходить дважды в неделю. Вести занятия будут специалисты партнерского сервиса "Бабушка на час".

Директор специализированного центра занятости "Моя карьера" Ирина Швец рассказала, что курс будет особенно полезен людям среднего и старшего возраста, у которых уже есть опыт общения с детьми.

"Для них это прекрасная возможность попробовать себя в новой деятельности, сохранить востребованность на рынке труда, а также узнать о преимуществах работы в качестве самозанятого", – приводятся в материале ее слова.

После каждого занятия участники будут получать задания для самостоятельной работы дома. В программе предусмотрены групповые занятия на онлайн-площадках. После обучения участникам вручат сертификат. Для записи на курс нужна регистрация.

Ранее стало известно, что запись на консультацию карьерного эксперта в столичную службу занятости стала доступна на mos.ru. В разделе "Услуги" нужно выбрать "Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ", далее – "Поиск подходящей работы и карьерное консультирование". Все желающие могут записаться в центр, в который удобнее добраться. В интерактивном календаре нужно выбрать дату и время, а также оставить свои контакты. Запись на консультацию доступна для безработных горожан.

Также в столице работает центр занятости населения "Моя работа", в котором оказываются услуги как при личном приеме в одном из 50 центров госуслуг или флагманских центрах, так и дистанционно. Для посещения флагманского центра "Моя работа" необходимо предварительно подать заявку на сайте czn.mos.ru или на портале mos.ru.