В России стартовала углубленная диспансеризация для перенесших COVID-19

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В России стартовала углубленная диспансеризация для людей, перенесших коронавирус. Программа разработана с учетом эпидемической ситуации.

Пациенты смогут пройти целый комплекс обследований, чтобы своевременно выявить возможные осложнения. Диспансеризация будет проходить в два этапа.

Первый включает семь исследований, которые можно пройти за день. Это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием терапевта. Для граждан, переболевших коронавирусом, к этому списку добавится анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

По результатам врачи определят риски и признаки развития хронических заболеваний и при необходимости направят пациента на второй этап. Он будет включать уже три обследования – эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей.

О необходимости расширить программу диспансеризации и запустить ее в полном объеме заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию, которое он зачитал 21 апреля. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о ее проведении.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что объемы диспансеризации населения, приостановленной в РФ в период пандемии коронавируса, необходимо увеличить в 2021 году. По его словам, важно, чтобы ранняя выявляемость заболеваний позволила обеспечить более эффективное лечение.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что расширенная диспансеризация стартует во всех регионах страны с 1 июля, несмотря на сложности с коронавирусом в отдельных субъектах страны.