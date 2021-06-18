Мишустин подписал постановление об углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Постановление правительства о проведении углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Она должна начаться с 1 июля.

"Нашим социальным блоком сегодня было продумано и сделано все, чтобы люди могли пройти диспансеризацию", – сказал премьер-министр во время общения с руководителями медицинских учреждений в новом детском корпусе больницы в Коммунарке.

Он также обратил внимание руководителей регионов на то, что все элементы, необходимые для качественной и эффективной организации углубленной диспансеризации, прописаны в постановлении правительства.

Мишустин отметил, что гражданам должно быть удобно пользоваться услугами, а также они должны знать, куда можно обратиться или какой вид услуг для них должен быть доступен. Премьер считает, что для этого необходимо привлечь медицинские страховые организации.

"Надеюсь, что в первую очередь это поможет людям с хроническими заболеваниями, которые, к сожалению, после COVID-19 осложняются, и надеюсь, что также и все россияне смогут воспользоваться этой услугой", – добавил премьер.

Ранее стало известно, что более трех тысяч медицинских организаций в российских регионах смогут проводить расширенную диспансеризацию с июля текущего года.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что объемы диспансеризации населения, приостановленной в РФ в период пандемии коронавируса, необходимо увеличить в 2021 году. По его словам, важно, чтобы ранняя выявляемость заболеваний позволила обеспечить более эффективное лечение.