Доктор Румянцев призвал россиян внимательнее относиться к своему здоровью

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Статистику Роспотребнадзора, согласно которой почти половина россиян ведет нездоровый образ жизни, вызывает тревогу, гражданам следует внимательнее относиться к своему здоровью. Такое заявление сделал главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.
В Роспотребнадзоре выяснили, что порядка 64,9 миллиона человек, или 45,5% населения, в субъектах РФ несбалансированно питаются, употребляют алкоголь и курят.
"Цифры, которые приводит Роспотребнадзор, вызывают тревогу. Дело в том, что, если человек не будет сам заботиться о своем здоровье, не помогут никакие улучшения системы здравоохранения: модернизация медучреждений, повышение квалификации врачей, расширение обследований по ОМС, доступная диспансеризация", – отметил Румянцев.
Он убежден, что многие проблемы, спровоцированные вредными привычками, проще предотвратить, чем лечить.
Людям следует быть внимательнее к собственному здоровью: постараться отказаться от жирной и соленой пищи, реже употреблять спиртные напитки и бросить курить, сказал специалист, уточнив, что вместе с тем будет развиваться качественная медицинская помощь.
Ранее доктор Румянцев поделился мнением, что развитие программы диспансеризации в Москве в сторону ее персонализации будет иметь двойной эффект: увеличит доступ населения к современным методам диагностики и позволит выяснить, в каком направлении необходимо двигаться столичному здравоохранению. Академик РАН подчеркнул, что все исследования и анализы, которые входят в состав диспансеризации, должны быть бесплатными.
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