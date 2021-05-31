Роспотребнадзор назвал вредные привычки, повышающие риск заражения COVID-19

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Курение и употребление табачных изделий повышает риск заражения COVID-19, у курящих инфекция протекает в более тяжелой форме, поскольку легкие уже повреждены, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот – при курении сигарет или употреблении других табачных изделий", – цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

В Роспотребнадзоре также добавили, что вопреки распространенному мнению, курение сигарет с фильтром не является безопасным, а длительное употребление табака приводит к заболеваниям различных органов и систем. Помимо этого, такая вредная привычка может стать причиной возникновения рака и тромбов, нанести вред сердцу, привести к инсультам.

По данным ведомства, курение вызывает 84% смертей от онкологии, из них более 93% случаев – возникновение рака в горле, 83% летальных исходов зафиксировано от хронической обструктивной болезни легких

"Исследования показали, что если регулярно выкуривать 10 сигарет в день, то в полтора раза чаще развивается рак почек по сравнению с некурящими. Если человек выкуривает 20 или более сигарет в день – риск увеличивается вдвое", – рассказали в ведомстве.

Ранее главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал, у каких людей выше риск заболеть раком. По словам врача, внимательнее следить за здоровьем нужно курящим гражданам, а также тем, у кого есть ожирение или вирус папилломы человека.