Эксперт рассказал, как взыскать компенсацию за вред от курящих соседей

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Адвокат, председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена рассказал, что жильцы, страдающие от табачного дыма курящих соседей, могут подать в суд для взыскания морального вреда. Об этом он сообщил в эфире "Прямая линия. Обратная связь", посвященному Всемирному дню соседей.
Специалист напомнил, что в России нет закона, запрещающего курить в квартирах, а Конституция РФ четко гарантирует тайну частной, личной жизни.
"Что касается морального вреда, то пожалуйста, это Гражданский кодекс, он позволяет. Если вы докажете, что курение причиняет вам физические, нравственные страдания, если есть медицинские документы, что именно это причинило вам какой-то вред", – отметил Кучерена.
По словам специалиста, доказать это будет сложно. Но он также уверен, что вводить в практику такие дела необходимо.
"Потому что это важно, и, если практика такая будет складываться, я думаю, что суды будут поддерживать, важно собрать доказательства", – добавил он.
В начале мая главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил, что госпрограмма по борьбе с курением на 2019–2035 годы уже демонстрирует положительный эффект. Эксперт допустил, что в дальнейшем потребление табака будет только снижаться.
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