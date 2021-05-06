В РФ могут появиться обезличенные упаковки сигарет

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В России может измениться упаковка табачных изделий. Поправки к требованиям намерено внести правительство РФ. Соответствующий пункт включен в план мероприятий для реализации антитабачной концепции, сообщили в пресс-службе кабмина.

Всего в плане предусмотрено более 20 пунктов, в числе которых усовершенствование требований к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций ВОЗ.

"Будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок. Рисунки или фото о вреде курения должны занимать 75% площади", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в России могут появится противопожарные сигареты. По новым правилам, в производстве нужно будет использовать бумагу, которая не будет гореть, если курильщик не делает затяжку.