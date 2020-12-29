Эксперт рассказал о новых правилах продажи заменителей сигарет в 2021 году

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С конца января 2021 года системы нагревания табака (IQOS) в России будут продаваться по новым правилам, сообщил член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков в эфире радио Sputnik.
По его словам, это обусловлено их опасностью для здоровья, которая сохраняется, несмотря на инновационность технологии.
"В июле включили в уже действующий антитабачный закон и сами изделия из нагреваемого табака, и системы нагревания. Реклама этих систем будет запрещена с 28 января 2021 года. К сожалению, не запретили выкладку (демонстрацию товара в торговых точках. – Прим. ред.) самих систем нагревания, и это большой минус, это работа, которую еще предстоит сделать", – заявил Зыков.
Он уточнил, что на системы нагревания табака будут распространяться практически все нормы антитабачного закона, предусмотренные для продажи сигарет. Так, с 28 января будет запрещена выкладка стиков, однако выкладка самих систем нагревания запрещена не будет. По мнению Зыкова, табачные компании продвигают потребление табака через распространение таких устройств, а их яркий дизайн пользуется спросом у молодежи.
"Все сделано для того, чтобы молодое поколение приобщалось к потреблению табака. При этом, естественно, табак в любом виде канцерогенен и вреден, как бы вы его ни потребляли. Изобретено устройство, интересное для подростков, потому что соответствует их картине сегодняшнего мира: это гаджет, который заряжается, обслуживается. И, согласно исследованиям, ароматизаторы и их сочетания для подростков оказываются решающим фактором", – подчеркнул он.
Зыков пояснил, что ароматизатор маскирует неприятную горечь дыма, и поэтому подростки иногда даже не осознают его вредность. По его словам, исследования в США установили, что большинство молодых курильщиков даже не знали о наличии табака в электронных системах из-за сладких и необычных вкусов.
Ранее управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин перечислил новые запреты для курильщиков в 2021 году. Эксперт заявил, что с 1 января будущего года курить будет нельзя в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Данные запреты были прописаны в постановлении правительства от 25 сентября текущего года "Об утверждении правил противопожарного режима".
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