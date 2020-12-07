Эксперты назвали самую вредную привычку москвичей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Для Москвы самой распространенной вредной привычкой остается курение, хотя эксперты наблюдают небольшое снижение потребления табака.

При этом в столице сохраняется тенденция по сокращению потребления алкоголя, что можно объяснить более широким распространением принципов здорового образа жизни. Снижение потребления в то же время способствует сокращению преступности и смертности.

Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости о вредных привычках россиян, которое основано на показателях за последние три года (2017-2019). Рейтинг учитывает потребление табака и алкоголя, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также смертность от отравлений спиртным.

В целом Москва и Санкт-Петербург улучшили свои позиции в списке по сравнению с прошлым годом. Столица поднялась на 49 строчку, а Петербург на 63 место. В пятерку регионов РФ, жители которых не склонны к вредным привычкам, входят четыре республики Северного Кавказа и Тамбовская область.

Слабая распространенность вредных привычек на Кавказе характерна для региона в силу сложившегося образа жизни, строгих традиций и менталитета жителей. В первую десятку рейтинга также входят Волгоградская, Орловская, Саратовская и Смоленская области, а также Ставропольский край.

При этом наибольшая приверженность вредным привычками наблюдается в Магаданской, Сахалинской и Амурской областях, а также в Хакасии и Бурятии. Как отмечают аналитики, регионы Дальнего Востока и Сибири объединяет суровый климат, который вносит определенные коррективы в образ жизни местных жителей.

Ранее эксперты подготовили рейтинг субъектов РФ по доходам населения. Оказалось, что в 65 регионах значения получились ниже среднероссийского уровня.