Москва стала лидером по разнообразию способов оплаты проезда

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Москва возглавила рейтинг крупных российских городов по разнообразию доступных вариантов оплаты проезда в общественном транспорте. Затем следует Красноярск и Санкт-Петербург, говорится в исследовании, которое подготовила платежная система Visa.
Всего объектом анализа стали 18 городов России с численностью населения более 750 тысяч человек. Отмечается, что в Москве и Красноярске реализованы все инновационные способы оплаты проезда с использованием различных электронных носителей.
К ним относятся билеты типа "электронный кошелек", повременные тарифы, возможность оплаты проезда с помощью банковской карты или смартфона. В десятке также расположились Нижний Новгород, Уфа, Екатеринбург, Казань, Волгоград, Новосибирск, Омск, Самара и Челябинск.
Ранее швейцарский Международный институт управленческого развития (IMD Business School) включил Москву в список самых "умных" городов мира. Российская столица занимает 56-е место, поднявшись на 16 ступеней.
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