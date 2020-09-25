Москва стала лидером по разнообразию способов оплаты проезда

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Москва возглавила рейтинг крупных российских городов по разнообразию доступных вариантов оплаты проезда в общественном транспорте. Затем следует Красноярск и Санкт-Петербург, говорится в исследовании, которое подготовила платежная система Visa.

Всего объектом анализа стали 18 городов России с численностью населения более 750 тысяч человек. Отмечается, что в Москве и Красноярске реализованы все инновационные способы оплаты проезда с использованием различных электронных носителей.

К ним относятся билеты типа "электронный кошелек", повременные тарифы, возможность оплаты проезда с помощью банковской карты или смартфона. В десятке также расположились Нижний Новгород, Уфа, Екатеринбург, Казань, Волгоград, Новосибирск, Омск, Самара и Челябинск.

Ранее швейцарский Международный институт управленческого развития (IMD Business School) включил Москву в список самых "умных" городов мира. Российская столица занимает 56-е место, поднявшись на 16 ступеней.