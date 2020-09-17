Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москва вошла в список самых умных городов мира. Об этом говорит исследование швейцарского Международного института управленческого развития (IMD Business School).
Российская столица занимает 56-е место, поднявшись на 16 ступеней. Санкт-Петербург, как и годом ранее, занимает 73-ю позицию.
Сингапур второй год подряд возглавил мировой рейтинг умных городов. На второй строчке Хельсинки, за ним Цюрих, Окленд и Осло. Первую десятку замыкает Нью-Йорк.
Авторы исследования проводили опрос жителей мегаполисов на предмет существующих технологий и их доступности. В этом году также принималось во внимание, как городская инфраструктура умных городов помогает в ситуации, связанной с распространением коронавируса.
На ВДНХ для посетителей открылся павильон "Умный город" , посвященный технологическим решениям и электронным сервисам, которые уже внедрены в ключевые сферы жизни столицы.
В павильоне нет стендов и экспонатов, которые нельзя трогать руками. Для оформления экспозиции использованы современные разработки в области света, звука, программного обеспечения, визуальных спецэффектов.
Для гостей проводят бесплатные экскурсии по шести зонам экспозиции. Это "Интеллектуальный транспорт", "Центр управления городом", "Цифровая медицина", "Московская электронная школа", "Благоустройство и комфорт" и "Активная Москва".
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