Умные перекрестки и мониторинг уровня шума: как изменится транспорт Москвы до 2040 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Дептрансе рассказали, как будет развиваться столичный транспорт в течение следующих лет. В телеграм-канале привели решения из программы его развития до 2040 года.
"Многие предложения дали вы, жители, поэтому мы встречаемся с вами, приглашаем экспертов, чтобы осветить отдельные части нашей Программы, продемонстрировать самое яркое и интересное", – говорится в сообщении.
Так, в Москве продолжают внедрение умной системы в работе светофоров на перекрестках. Она позволяет создать оптимальные и комфортные условия для всех участников дорожного движения. Планируется, что уже в этом году таких перекрестков в городе станет 500.
Кроме того, организовать постоянный сбор информации о вредных выбросах и уровне шума на улицах столицы предложили сами москвичи. Такая система может появиться на базе ЦОДД. Мобильный мониторинг дорог будет получать пробы воздуха на конкретном участке .
Еще в департаменте напомнили о видеонаблюдении на городском транспорте. "Эксперты отмечают, что общественный транспорт активно меняется и становится цифровым во всем мире, а Москва находится в лидерах по этому показателю", – считают в ведомстве.
Ранее говорилось, что выделенные полосы появятся еще на четырех участках дорог в Москве. При этом на Калужском шоссе выделенная полоса будет действовать только в будние дни, в отличие от остальных участков.
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