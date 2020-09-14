Москва стала первой в рейтинге образовательных организаций WorldSkills Russia

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Москва заняла первое место в рейтинге образовательных организаций WorldSkills Russia. В топ-100 учебных заведений вошли 39 колледжей и один университет.
По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, результаты подтверждают высокое качество столичного профессионального образования.
Она также отметила, что город обновляет материально-техническую базу колледжей, повышает квалификацию преподавателей и мастеров производственного обучения.
"Для сравнения: в прошлом году в этом списке было 27 столичных колледжей, а в 2017 году – лишь 17", – приводит слова Раковой портал мэра и правительства столицы.
Рейтинг объявили во время VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). В этом году соревнования проходят в Москве с 6 по 21 сентября.
Столицу представляет команда из 294 школьников и студентов, которые участвуют в состязаниях по 198 компетенциям.
Ранее Ракова рассказала, что на базе московских колледжей проводят инновационные уроки технологии для школьников. Это металло- и деревообработка, гостиничный сервис, 3D-моделирование и другое.
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