Около 300 москвичей примут участие в финале WorldSkills Russia 2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 300 москвичей поучаствуют в финале VIII Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)", который проходит до 21 сентября, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что соревнования по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходят среди студентов образовательных учреждений от 16 до 22 лет и юниоров – участников WorldSkills Juniors в возрасте от 12 до 16 лет.

"В финал национального чемпионата в составе сборной Москвы прошли 294 конкурсанта – это самые талантливые и мотивированные обучающиеся столицы. Москвичи в этом году участвуют в 198 из 210 компетенций чемпионата. Для ребят это первый конкурс профмастерства такого масштаба, в финале им предстоит состязаться с лучшими молодыми профессионалами со всей страны, а это свыше 2,8 тысячи участников", – рассказала Ракова.

Вице-мэр добавила, что конкурсанты столичной сборной будут соревноваться на базе ведущих колледжей и специализированных центров компетенций города, площадки которых обеспечат отдельные конкурсные места для каждого участника.

На сегодняшний день в колледжах открыто 234 центра проведения демонстрационного экзамена и 42 специализированных центра компетенций. По словам вице-мэра, столица является одним из главных центров проведения финала чемпионата.

Оценку будут проводить с применением дистанционных и онлайн-технологий. Все, что нельзя оценить дистанционно, будет направлено в Центры управления соревнованиями.

Всероссийские отборочные соревнования WorldSkills Russia 2020 проходили с 1 по 20 августа. Москвичи соревновались за право участия в национальном финале по 18 компетенциям, таким как "Веб-дизайн и разработка", "Ветеринария", "Геодезия", "Дошкольное воспитание", "Изготовление прототипов", "Медицинский и социальный уход", "Парикмахерское искусство", "Поварское дело", "Предпринимательство", "Преподавание в младших классах", "Сварочные технологии", "Сухое строительство и штукатурные работы", "Технологии моды", "Туризм", "Управление локомотивом", "Физическая культура, спорт и фитнес", "Электромонтаж" и "Электроника".

