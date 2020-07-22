Московские школьники могут принять участие в международной онлайн-киношколе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бесплатную онлайн-киношколу "КультPROсвет" для детей запускают арт-платформа московского продюсерского центра при столичном департаменте культуры и "Школа Росатома". Участников научат писать сценарии, озвучивать и монтировать кино. Работы будут оценивать эксперты в области кинемотографа, рассказал руководитель Арт-платформы "Моспродюсер" Дмитрий Бикбаев.
Победитель проекта сможет поучаствовать в фильме с народной артисткой РФ Еленой Яковлевой. Также участники будут награждены путевками в "Орленок" и "Артек" на 2021 год. Для участия приглашаются дети из Москвы и Московской области в возрасте от 12 до 16 лет. Подать заявку можно с 21 по 23 июля, смены лагеря пройдут с 27 июля по 18 августа.
Для участия необходимо снять интересный ролик и опубликовать его у себя в соцсетях. Узнать темы и подать заявку можно на сайте проекта.
Ранее сообщалось, что в московских парках открылись творческие и спортивные занятия для детей. А в эфире "Москва FM" рассказали, чем занять малышей в свободное время.
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