Конкурс спортивных комментаторов проведут для школьников Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский центр "Патриот. Спорт" запустит конкурс "Коммент@риум" для учеников старших классов столичных школ. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Современная система образования позволяет ребятам получать профессиональные навыки с детства. На базе московских школ работают кружки и секции по программированию, робототехнике, морскому делу и многие другие. Конкурс "Коммент@риум" направлен на развитие программы дополнительного образования в сфере медиа", – рассказал глава центра "Патриот. Спорт" Марат Кучушев.

Чтобы принять участие в состязании, необходимо на видео прокомментировать матч или поединок в любом виде спорта, после чего опубликовать готовый ролик на странице в социальной сети. В посте надо указать хештэги #ПатриотСпорт и #Комментариум.

Заявку на конкурс можно подать с 14 лет. Верхний возрастной порог – 18 лет. Прием работ начнется 14 сентября, а завершится – 4 октября.

Авторы 50 лучших комментариев получат приглашение в программу обучения спортивной журналистике. Помогать им будут известные спортсмены и комментаторы в формате удаленных мастер-классов. Записи также опубликуют в социальных сетях.

В конце курса участникам предложат снять видеорепортажи, после чего жюри отберет 16 финалистов конкурса. Им уже предстоит прокомментировать матч по виду спорта, на который укажет жребий. Финальным испытанием станет проведение прямой трансляции.

Накануне стало известно, что московские школьники завоевали две серебренные медали на IV Европейской олимпиаде юниоров по информатике. Также на соревнованиях Россию представляли школьники из Челябинской области и Казани.

