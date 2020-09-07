В Госдуме выступили за сокращение часов ОБЖ в школах

14:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Госдуме предлагают сократить часы ОБЖ в школах и проводить в рамках предмета военно-учебные сборы, сообщает Агентство "Москва".
"Первое, я бы сократил объем ОБЖ, учитывая перегруженность школьников. Второе, я бы придал ему сугубо практическую направленность", – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, комментируя заявление экспертов о неэффективности предмета ОБЖ.
Депутат подчеркнул, что довольно много родителей хотели бы, чтобы детей готовили к основам военной службы. Он считает, что это можно организовать в рамках ОБЖ.
"Поэтому я бы не стал целиком ликвидировать курс, но сделал бы его более прикладным", – объяснил Смолин.
Ранее эксперты по подбору персонала предложили убрать ОБЖ из школьной программы. По их мнению, это самый бесполезный предмет – он не дает реальных знаний, которые можно применить в жизни.
Специалисты считают, что занятия можно проводить факультативно, а учебное время потратить на что-то более перспективное.
Эксперты предлагают убрать ОБЖ из школьной программы
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