Собянин: проблема нехватки мест в школах и детсадах в Москве решена

19:33
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Сергей Собянин рассказал, что проблема нехватки мест в столичных школах и детских садах решена. Об этом он заявил на своей странице "ВКонтакте".
"Несмотря на сложный год, Москва построила к 1 сентября пять школ, три здания для школ с дошкольными группами и десять детсадов. Часть из них – на средства инвесторов. Спасибо тем, кто передает городу такие важные социальные объекты. На сегодняшний день мы решили проблему нехватки мест в школах и садиках", – рассказал мэр Москвы.
По словам Собянина, особое внимание уделяется развитию образования в ТиНАО. Он рассказал, что к 1 сентября были открыты школа на 1150 и детский сад на 220 мест в Саларьеве. Глава города подчеркнул, что их построили всего за два года.
1 сентября Собянин посетил "Школу старшеклассников" № 2097 в районе Южное Тушино. Он поздравил учеников и учителей с Днем знаний и отметил, что в этом году этот праздник особо волнительный, "потому что многие дети по полгода не видели друг друга, свои классы, своих педагогов".
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