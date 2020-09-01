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Общество

19:33

Собянин: проблема нехватки мест в школах и детсадах в Москве решена

мэр Москвы Сергей Собянин город общество образование строительство

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сергей Собянин рассказал, что проблема нехватки мест в столичных школах и детских садах решена. Об этом он заявил на своей странице "ВКонтакте".

"Несмотря на сложный год, Москва построила к 1 сентября пять школ, три здания для школ с дошкольными группами и десять детсадов. Часть из них – на средства инвесторов. Спасибо тем, кто передает городу такие важные социальные объекты. На сегодняшний день мы решили проблему нехватки мест в школах и садиках", – рассказал мэр Москвы.

По словам Собянина, особое внимание уделяется развитию образования в ТиНАО. Он рассказал, что к 1 сентября были открыты школа на 1150 и детский сад на 220 мест в Саларьеве. Глава города подчеркнул, что их построили всего за два года.

1 сентября Собянин посетил "Школу старшеклассников" № 2097 в районе Южное Тушино. Он поздравил учеников и учителей с Днем знаний и отметил, что в этом году этот праздник особо волнительный, "потому что многие дети по полгода не видели друг друга, свои классы, своих педагогов".

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