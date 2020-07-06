Определены регионы России с самым высоким уровнем бедности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Доля россиян, живущих за чертой бедности, в 2019 году в среднем была выше 12 процентов – это почти 18 миллионов человек, говорится в исследования РИА Новости.
Для сравнения, наименьшая доля бедных в современной истории России была зафиксирована в 2012 году, когда она составила 10,8 процента или 15,5 миллиона человек.
Согласно статистике, разница в уровне средних и медианных среднедушевых доходов у "богатых" и "бедных" регионов составляет порядка трех-четырех раз.
Для выявления межрегиональных различий эксперты подготовили рейтинг субъектов по доходам населения. Оказалось, что в 65 регионах значения получились ниже среднероссийского уровня, а в 20 субъектах – выше среднего.
В качестве основного показателя выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг.
Самые высокие показатели – в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Москве и Магаданской области.
Высокие показатели также зарегистрированы в Сахалинской области, Ханты-Мансийском автономного округе – Югре, Московской области и Санкт-Петербурге.
В числе худших по уровню бедности регионов попали Курганская область, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Калмыкия, Тува и Алтай.
Отмечается, что люди, живущие за чертой бедности, испытывают не просто некоторую нужду в деньгах, а буквально борются в финансовом плане за выживание.
Так, в целом по России 1,9 процента населения имеют доходы менее половины от прожиточного минимума, что можно назвать крайней бедностью и даже нищетой.
Аналитики полагают, что мировой кризис из-за коронавируса еще скажется на уровне жизни большого числа людей. Например, в России уже порядка 1,5 миллиона человек лишились работы, а у еще большего числа доходы снизились.
По мнению экспертов, проблема доходов неразрывно связана с ростом экономики и с социальной политикой, поэтому необходимо предпринимать меры социальной поддержки.
В Институте социальной политики НИУ ВШЭ ранее предупредили, что число зарегистрированных безработных в России может вырасти почти в шесть раз – до 5,3 миллиона человек.
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