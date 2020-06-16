Число зарегистрированных безработных в РФ превысило 2,4 млн

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Общее число безработных россиян выросло за два месяца на 1 миллион 50 тысяч человек и превысило 4,5 миллиона, передает ИА "НСН".

Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина. По его словам, в центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 миллиона 424 тысяч человек.

С середины апреля и до конца мая в среднем в неделю в качестве безработных регистрировались 220 тысяч граждан. В июне этот показатель составляет 155 тысяч человек в неделю. Таким образом, рост замедлился, добавил министр.

Котяков резюмировал, что каждый второй гражданин, оставшийся без работы, получает поддержку. Кроме того, он указал на замедление прироста увольнений и увеличение числа вакансий. Стабилизация на рынке труда ожидается к концу года.

В Институте социальной политики НИУ ВШЭ ранее предупредили, что число зарегистрированных безработных в России может вырасти почти в шесть раз – до 5,3 миллиона человек.

Также сообщалось, что в России могут появиться нормы, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.